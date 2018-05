FRANKFURT (Dow Jones)--Die Börsen in Europa zeigen sich am Mittwochnachmittag weitgehend wenig verändert. Eine Ausnahme macht Mailand. Dort geht es steil nach unten. Für Verunsicherung, in erster Linie in Italien aber nicht nur dort, sorgen Nachrichten über den Inhalt eines Programmentwurfs der sich abzeichnenden Regierung aus der rechtsextremen Lega Nord und der populistischen Fünf-Sterne-Bewegung.

Demnach wollen beide Parteien unter anderem einen Mechanismus zum Ausstieg aus dem Euro und einen Schuldenerlass der EZB. Zwar reagierten die Fünf-Sterne-Bewegung und die Lega Nord sofort und haben den angeblichen Entwurf als alt von sich gewiesen, doch die Unsicherheit bleibt. Nicht nur italienische Aktien gehen auf Tauchstation, auch Anleihen werden verkauft. Die Rendite der italienischen Anleihen mit einer Laufzeit von 10 Jahren steigt um 13 Basispunkte auf 2,08 Prozent.

Der Euro sackte angesichts dieser Nachrichtenlage zwischenzeitlich auf 1,1764 Dollar ab. Inzwischen hat er sich auf 1,1815 Dollar wieder etwas erholt. Der deutsche Aktienmarkt profitiert derweil leicht vom schwächeren Euro und möglicherweise auch Investoren, die sich sicherheitshalber aus Italien verabschieden. Der DAX legt um 0,2 Prozent auf 12.992 Punkte zu. Der Euro-stoxx-50 notiert knapp im Minus bei 3.561 Zählern.

Rohstoffaktien Tagessieger

Insgesamt sei zu erkennen, dass sich Anleger etwas defensiver positionierten, heißt es. So würden Bankenaktien mit Blick auf Italien verkauft. Der Sub-Index ist mit einem Abschlag von 1,0 Prozent größter Verlierer. Klare Tagessieger sind Rohstoffaktien. Die Analysten von Morgan Stanley erwarten laut einer neuen Studie den Ölpreis 2020 bei 90 Dollar. Aktuell kostet Brentöl 77 Dollar.

Gegenüber den Öl-Multis bevorzugen die Experten dabei Aktien der Zulieferer für die Ölindustrie. Diese dürften im laufenden Zyklus überproportional bei den Gewinnen profitieren, heißt es. Sie empfehlen Tenaris (Kurs plus 2 Prozent), Vallourec (plus 7,2 Prozent), Hunting ( plus 4 Prozent) und Saipam (plus 12 Prozent). Für den Subindex der Rohstoffaktien im Stoxx-600-Index geht es um 2,7 Prozent nach oben. Er notiert damit auf dem höchsten Stand seit gut sechs Jahren.

Positiv zeigen sich im MDAX Dürr nach Vorlage der Quartalszahlen. Der Kurs haussiert um 8,4 Prozent auf 93,66 Euro. "Der jüngste Kursrutsch bietet eine gute Kaufgelegenheit", heißt es von den Analysten von Baader Helvea. Sie empfehlen die Aktie mit einem Kursziel von 110 Euro zum Kauf.

Puma gewinnen 9,4 Prozent auf 456 Euro am "Ausschüttungs-Tag". Ab sofort können die Kering-Aktionäre ihre Puma-Aktien zwar verkaufen, andererseits gibt es auch Nachfrage durch deutsche und europäische Klein- und Nebenbwerte-Fonds. Zudem hat Berenberg die Aktie mit einem Kursziel von 525 Euro hervorgehoben.

Für die Alstom-Aktie geht es um 4,9 Prozent nach oben. Der Umsatz liege gut 4 Prozent über den Erwartungen und der Gewinn etwa 8 Prozent, so ein Teilnehmer zu den Geschäftszahlen. Die Platzierung von 22 Millionen Aktien der Deutschen Pfandbriefbank durch die Hypo Real Estate drückt die Aktie um gut 4 Prozent ins Minus. Längerfristig könnte die Platzierung allerdings gut für die Verteidigung des MDAX-Platzes sein, heißt es.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.564,97 0,02 0,68 1,74 Stoxx-50 3.152,45 0,44 13,80 -0,80 DAX 13.008,76 0,30 38,72 0,71 MDAX 26.711,43 0,53 141,10 1,95 TecDAX 2.782,19 0,36 9,93 10,01 SDAX 12.550,18 0,49 61,12 5,58 FTSE 7.740,21 0,22 17,23 -0,29 CAC 5.570,71 0,32 17,56 4,86 Bund-Future 158,06 0,21 -0,73 DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:22 Uhr Di, 17:24 % YTD EUR/USD 1,1798 -0,34% 1,1837 1,1864 -1,8% EUR/JPY 130,09 -0,41% 130,51 130,84 -3,8% EUR/CHF 1,1799 -0,43% 1,1833 1,1877 +0,8% EUR/GBP 0,8744 -0,24% 0,8757 1,1385 -1,7% USD/JPY 110,25 -0,08% 110,27 110,28 -2,1% GBP/USD 1,3493 -0,11% 1,3515 1,3506 -0,1% Bitcoin BTC/USD 8.242,47 -3,6% 8.251,57 8.555,17 -39,7% ANLEIHERENDITEN aktuell Vortag YTD absolut Deutschland 2 Jahre -0,57 -0,55 0,04 Deutschland 10 Jahre 0,62 0,64 0,19 USA 2 Jahre 2,57 2,58 0,68 USA 10 Jahre 3,08 3,08 0,67 Japan 2 Jahre -0,14 -0,14 0,00 Japan 10 Jahre 0,05 0,05 0,00 ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 71,23 71,31 -0,1% -0,08 +18,6% Brent/ICE 77,85 78,43 -0,7% -0,58 +19,3% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.288,93 1.290,60 -0,1% -1,67 -1,1% Silber (Spot) 16,30 16,27 +0,2% +0,03 -3,8% Platin (Spot) 891,10 896,75 -0,6% -5,65 -4,1% Kupfer-Future 3,05 3,05 +0,2% +0,01 -8,1% ===

