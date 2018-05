Brüssel - Das Visa-Informationssystem der EU soll modernisiert werden, damit Antragsteller gründlicher überprüft und Informationslücken geschlossen werden können. Das hat die EU-Kommission heute (Mittwoch) vorgeschlagen, so die EU-Kommission in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: Dimitris Avramopoulos, Kommissar für Migration, Inneres und Bürgerschaft, sagte: "Jedes Jahr reisen Millionen von Nicht-EU-Bürgern mit einem Visum für einen Kurzaufenthalt oder für einen längerfristigen Aufenthalt in die EU ein.

Den vollständigen Artikel lesen ...