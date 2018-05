Unterföhring (ots) - Heute fand die ordentliche Hauptversammlung der ProSiebenSat.1 Media SE in München statt. Die Aktionäre haben alle zustimmungspflichtigen Beschlussvorschläge mit großer Mehrheit angenommen. Bei der Hauptversammlung waren rund 870 Teilnehmer anwesend. Die Präsenz lag bei circa 64 Prozent des Grundkapitals.



Die ProSiebenSat.1 Media SE setzt ihre ertragsorientierte Dividendenpolitik fort: Die Aktionäre haben die Ausschüttung einer Dividende in Höhe von 1,93 Euro je dividendenberechtigter Aktie für das Geschäftsjahr 2017 beschlossen (Vorjahr: 1,90 Euro). Die Ausschüttungssumme beläuft sich auf rund 442 Mio Euro, daraus ergibt sich eine Ausschüttungsquote von 80,3 Prozent bezogen auf den bereinigten Konzernüberschuss. Die Dividende wird am 22. Mai 2018 ausbezahlt. Außerdem hat die Hauptversammlung mit deutlicher Mehrheit dem System zur Vergütung der Vorstandsmitglieder zugestimmt.



Ein weiterer Tagesordnungspunkt war die Ergänzungswahl zum Aufsichtsrat. Die Aktionäre haben Marjorie Kaplan, selbständige Unternehmerin und Aufsichtsratsmitglied von The Grierson Trust, in den Aufsichtsrat der ProSiebenSat.1 Media SE gewählt. Marjorie Kaplan tritt die Nachfolge von Antoinette (Annet) P. Aris an, die ihr Amt mit Wirkung zur Beendigung der Hauptversammlung niedergelegt hat. Die Hauptversammlung hat zudem die Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017 entlastet.



