Zürich (ots) - Tamedia will als erstes grösseres Medienhaus

sämtliche festen Arbeitsplätze abschaffen. Stattdessen sollen die

Mitarbeiter konzernweit nur noch in zugeteilten Zonen mit

verstellbarem Mobiliar tätig sein. Das Unternehmen hat dazu das

Projekt «Lego» lanciert, wie die «Handelszeitung» berichtet. Dank

cloudbasierten Systemen soll es dem Personal dabei möglich sein,

unterwegs, in externen Büros oder von zu Hause aus zu arbeiten.



Mitarbeiter üben Kritik an den Plänen. Sie befürchten, das

Unternehmen wolle sie ins Homeoffice verschieben, um in den

Bürogebäuden Arbeitsfläche einzusparen. Genährt wird das Misstrauen,

da die Unternehmensführung erwägt, das gläserne Medienhaus auf dem

Zürcher Werdareal aufzugeben. Tamedia-Sprecher Christoph Zimmer

betont, dass das Projekt «Lego» nicht standortabhängig sei. Es gehe

vielmehr darum, wie man künftig zusammenarbeite und welche

Flexibilität man dabei benötige.



