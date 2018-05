BÖRSENGANG DER DOMSTEIN SEAFOOD AG DGAP-News: Domstein Seafood AG / Schlagwort(e): Börsengang/Finanzierung BÖRSENGANG DER DOMSTEIN SEAFOOD AG 16.05.2018 / 19:13 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Update zum Bookbuilding: Domstein Seafood AG ( die 'Gesellschaft' ) hat am 19.04.2018 den bervorstehenden Börsengang bekanntgegeben. Seit Beginn der Angebotsperiode ist der Börsengang auf reges Interesse gestossen. Die Gesellschaft erwartet nun Bruttoerlöse in Höhe von bis zu 100 Mio Euro aus der laufenden IPO-Kapitalerhöhung. Die International Securities Identification Number ( ISIN ) lautet CH0324397196 und die internationale Wertpapierkennnummer ( WKN ) lautet A2AJZP. Die Domstein Seafood AG ist ein auf internationale Fischerei sowie die Produktion von fischverarbeitenden Nahrungsmittel spezialisiertes Unternehmen. Der Fokus der Gesellschaft liegt in der weltweiten Nahrungsmittelversorgung durch die Ausnutzung des unerschöpflichen Nahrungsmittelpotentials in den Weltmeeren. Direktor Dr. M. H. Feldmann 16.05.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 686837 16.05.2018

