Zürich (ots) - Der massive Kampf der US-Steuerbehörde IRS gegen

Steuerhinterzieher sowie der politische Kampf gegen Steueroasen

brachten dem Fiskus viel weniger ein als erwartet, gerade aus der

Schweiz. Die «Handelszeitung» berichtet über Daten, die das National

Bureau of Economic Research - die grösste

wirtschaftswissenschaftliche Forschungsorganisation der USA - jetzt

veröffentlicht hat.



Nachdem Washington ab 2008 schlagartig den Druck erhöht hatte,

meldeten US-Bürger Auslandkonti für insgesamt 120 Milliarden Dollar

neu an. Diese Summe führt zu jährlichen Erträgen von 2,5 bis 4

Milliarden Dollar. Und die Steuereinkünfte, die sich daraus ziehen

lassen, erreichen etwa 700 Millionen bis 1 Milliarde Dollar pro Jahr.



Gemessen am US-Staatsdefizit von zuletzt 887 Milliarden Dollar ist

das ein Tropfen auf dem heissen Stein. «Die Zahlen sind nennenswert,

aber sie sind klein im Verhältnis zu unabhängigen Schätzungen der

versteckten Offshore-Vermögen», schreiben die fünf Autoren der

Untersuchung, die auch Zugriff auf IRS-Daten hatten.



Aus der Schweiz meldeten US-Steuerzahler nach den

Amnestie-Angeboten und Strafdrohungen des IRS insgesamt 3'500 Konti

an. Damit wurden selbst aus Kanada, Japan oder Grossbritannien mehr

Auslandsvermögen frisch versteuert. Zum Vergleich: In den «heissen

Jahren» zwischen 2009 und 2014 machten zwei Senatsberichte alleine

der UBS und der CS zum Vorwurf, dass sie zusammen mehr als 40'000

Konti von amerikanischen Bürgern führten - und über allen hing der

Verdacht des Steuerbetrugs.



