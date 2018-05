Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

Deutscher Einzelhandelsumsatz für März nach oben revidiert

Die Umsätze des deutschen Einzelhandels sind im März nicht so stark gesunken wie zunächst berichtet. Wie die Bundesbank mitteilte, sanken die Umsätze gegenüber dem Vormonat preisbereinigt um 0,3 Prozent. Vorläufig war vom Statistischen Bundesamt ein Rückgang von 0,6 Prozent gemeldet worden.

Steinmeier besucht die USA - nicht aber Trump

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wird im kommenden Monat zum ersten Mal seit Amtsantritt in die USA reisen. Ein Besuch bei Präsident Donald Trump in Washington ist dabei nicht vorgesehen, wie das Bundespräsidialamt in Berlin mitteilte. Steinmeiers Reise beschränkt sich auf die Westküstenmetroplen Los Angeles und San Francisco, wo er mit Kulturschaffenden, Unternehmern, Wissenschaftlern und Politikern zusammenkommen will.

Kernauftrag der Kohlekommission ist Jobsicherung in Tagebau-Regionen

Die Kohlekommission der Bundesregierung soll sich vorrangig um neue Arbeitsplätze in den Tagebauregionen kümmern. Das geht aus der zweiseitigen Aufgabenbeschreibung vor, die Dow Jones Newswires vorliegt. Die ersten drei der sechs Arbeitsaufträge widmen sich den Ersatzjobs für die Bergleute und Kraftwerksmitarbeiter, wenn Kraftwerke und Schaufelbagger abgestellt werden.

Britische Regierung kündigt Brexit-Weißbuch noch vor EU-Gipfel im Juni an

Die britische Regierung will noch vor dem kommenden EU-Gipfel Ende Juni ein umfassendes Brexit-Strategiepapier vorlegen. Brexit-Minister David Davis kündigte ein sogenanntes Brexit-Weißbuch an. Dieses werde auf "detaillierte, ambitionierte und präzise" Weise die Positionen der Regierung erklären.

Türkische Zentralbank gelobt Hilfe für die Lira

Die türkische Zentralbank hat der umkämpften Lira ihre Hilfe versprochen. Die Zentralbank erklärte, dass "sie die ungesunden Preisbildungen an den Märkten genau beobachtet", nachdem die Lira auf neue Rekordtiefs gegenüber dem Dollar gefallen war. "Notwendige Schritte werden unternommen, auch unter Berücksichtigung der Auswirkungen dieser Entwicklungen auf die Inflationsaussichten", teilte die Zentralbank auf ihrer Website mit.

US-Industrie steigert Produktion spürbar

Die Industrie in den USA hat im April ihre Produktion spürbar gesteigert. Der Ausstoß stieg um 0,7 Prozent gegenüber dem Vormonat. Zugleich legte die Kapazitätsauslastung um 0,4 Prozentpunkte auf 78,0 Prozent zu, wie die Federal Reserve weiter mitteilte. Im Vorfeld hatten Ökonomen einen Anstieg der Produktion um 0,5 Prozent prognostiziert, für die Kapazitätsauslastung war ein Wert von 78,4 Prozent vorhergesagt worden.

US-Baubeginne fallen im April

Die US-Baubeginne sind im April kräftig gefallen, bedingt vor allem durch die Schwäche bei Mehrfamilienhäusern. Die Zahl der ersten Spatenstiche fiel im Vergleich zum Vormonat um 3,7 Prozent auf den Jahreswert von 1,287 Millionen. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten nur einen Rückgang um 1,4 Prozent prognostiziert. Der langfristige Durchschnitt der Baubeginne in den USA liegt aufs Jahr gerechnet bei rund 1,5 Millionen.

US-Senatsausschuss stimmt für designierte CIA-Chefin Haspel

Die designierte CIA-Chefin Gina Haspel hat im US-Kongress eine wichtige Hürde für ihre Ernennung genommen. Der Geheimdienstausschuss im Senat stimmte mit zehn gegen fünf Stimmen für die Kandidatin von Präsident Donald Trump für den Chefposten bei dem mächtigen Auslandsgeheimdienst - trotz Haspels Beteiligung an der Folter von Terrorverdächtigen. Nun muss noch der Senat als Ganzes die Personalie bestätigen. Die Abstimmung wird noch vor Ende des Monats erwartet.

US-Rohöllagerbestände stärker als erwartet gesunken

Die Rohöllagerbestände in den USA haben sich in der Woche zum 11. Mai deutlicher als prognostiziert verringert. Sie fielen nach Angaben der staatlichen Energy Information Administration (EIA) um 1,404 Millionen Barrel gegenüber der Vorwoche. Von Dow Jones Newswires befragte Analysten hatten einen Rückgang um 0,4 Millionen Barrel vorhergesagt. In der Vorwoche hatten sich die Lagerbestände um 2,197 Millionen Barrel reduziert.

