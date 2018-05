Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Steinheim (pta037/16.05.2018/19:15) - Bei der Prüfung des Jahresabschlusses zum 31.12.2017 beziehungsweise bei der Erstellung von Zwischenabschlüssen für das Geschäftsjahr 2018 könnte sich aufgrund von Abschreibungen von Beteiligungsansätzen herausstellen, dass ein Verlust von mehr als der Hälfte des Grundkapitals bestehen könnte. Sollte dies der Fall sein, wäre eine Hauptversammlung gem. § 92 AktG einzuberufen und ihr dies anzuzeigen. Das Eigenkapital der Gesellschaft könnte aufgrund von Abschreibungen auf Beteiligungen nahezu aufgebraucht sein.



Der Vorstand Patrick Kenntner hat soeben mitgeteilt, dass er nach seiner Bestellung zum Vorstand gem. 105 AktG als Vorstand ab dem 01.06.2018 nicht mehr zur Verfügung steht und ab dem 01.06.2018 wieder dem Aufsichtsrat der Gesellschaft angehören wird.



