Tech-Chefs sollen in Frankreich Anstöße zu zentralen Themen wie der Digitalisierung oder dem Umgang mit künstlicher Intelligenz geben.

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat hochrangige Konzernchefs und andere einflussreiche Vertreter der Technologiebranche zu einem Gipfel kommende Woche in Paris eingeladen. Unter anderem werde Facebook-Chef Mark Zuckerberg am 23. Mai zum Treffen mit dem Titel "Tech for Good" kommen, teilte Macrons Amt am Mittwoch mit.

Weiter seien Chefs und Vertreter ...

Den vollständigen Artikel lesen ...