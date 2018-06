Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron will beim G7-Gipfel in Kanada mit seinem US-Kollegen Donald Trump zu einem "nützlichen und freimütigen Gespräch" zusammenkommen. Es gebe Meinungsverschiedenheiten beim Handel, beim Klimaschutz und beim Vorgehen zum Iran, sagte Macron am Dienstagabend in Paris nach einem Treffen mit dem israelischen Regierungschef Benjamin Netanjahu.

Macron betonte, dass es auch Übereinstimmungen gebe, dazu gehöre der Kampf gegen den Terrorismus. Er sei mit Trump freundschaftlich verbunden. Das Treffen der sieben großen Industrieländer (G7), zu denen auch Deutschland, Großbritannien, Japan und Italien gehören, ist am Freitag und Samstag im kanadischen Charlevoix geplant.

Macron sagte auf eine Frage zu einem angeblich turbulenten Telefongespräch mit dem Herrn des Weißen Hauses, er habe niemals von Dingen hinter den Kulissen erzählt. Er erinnerte in diesem Zusammenhang an den früheren deutschen Reichskanzler Otto von Bismarck. Dieser habe gesagt, es sei nicht sicher, dass die Leute ihre Wurst weiteressen würden, falls man ihnen das Rezept dafür verraten würde./cb/sku/DP/jha

