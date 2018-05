EASY SOFTWARE AG: Veränderungen im Vorstand der EASY SOFTWARE AG DGAP-Ad-hoc: EASY SOFTWARE AG / Schlagwort(e): Personalie EASY SOFTWARE AG: Veränderungen im Vorstand der EASY SOFTWARE AG 16.05.2018 / 21:32 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Ad-hoc-Mitteilung nach Art. 17 Marktmissbrauchsverordnung - Veränderungen im Vorstand der EASY SOFTWARE AG - Mülheim an der Ruhr, 16. Mai 2018. Der Aufsichtsrat der EASY SOFTWARE AG (ISIN: DE0005634000) hat heute Dieter Weißhaar mit Wirkung zum 1. Juni 2018 zum Mitglied des Vorstands der EASY SOFTWARE AG bestellt und ihn mit Wirkung zum 1. September 2018 zum Vorsitzenden des Vorstands ernannt. Herr Weißhaar übernimmt mit Beginn seiner Tätigkeit im Wesentlichen die Bereiche Vertrieb und Marketing. Willy Cremers, seit Oktober 2013 Vorstandsmitglied und Vorstandssprecher der EASY SOFTWARE AG, wird zur Einarbeitung zur Verfügung stehen und bis zum Ende seiner Amtszeit im Wesentlichen den Bereich Produktentwicklung verantworten. Mit Blick auf seine persönliche Lebensplanung und die nunmehr gesicherte Nachfolge ist er heute mit dem Aufsichtsrat übereingekommen, dass er zum 31. August 2018 aus dem Vorstand ausscheidet. EASY SOFTWARE AG Der Vorstand Kontakt: Thorsten Eska, CFO 16.05.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: EASY SOFTWARE AG Am Hauptbahnhof 4 45468 Mülheim an der Ruhr Deutschland Telefon: +49(0) 208 450 16-0 Fax: +49(0) 208 450 16-90 E-Mail: investor@easy.de Internet: www.easy.de ISIN: DE0005634000 WKN: 563400 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 686891 16.05.2018 CET/CEST

