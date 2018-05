EASY SOFTWARE AG: Dieter Weißhaar wird neuer Vorstandsvorsitzender der EASY SOFTWARE AG DGAP-News: EASY SOFTWARE AG / Schlagwort(e): Personalie EASY SOFTWARE AG: Dieter Weißhaar wird neuer Vorstandsvorsitzender der EASY SOFTWARE AG 16.05.2018 / 22:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Dieter Weißhaar wird neuer Vorstandsvorsitzender der EASY SOFTWARE AG Mülheim an der Ruhr, 16. Mai 2018. Der international erfahrene Software Executive Dieter Weißhaar wird Vorstandsvorsitzender der EASY SOFTWARE AG. Er wird ab dem 01. Juni 2018 die Unternehmensstrategie sowie die Geschäftsbereiche Vertrieb, Marketing und die Internationalisierung des Unternehmens verantworten. Gemeinsam mit CFO Thorsten Eska soll er das Wachstum der EASY SOFTWARE AG entschlossen vorantreiben. Mittelfristig erwartet der Vorstand ein profitables Wachstum pro Jahr. Internationaler Top-Manager mit Wachstums-Fokus Der 53-jährige Dieter Weißhaar bringt 20 Jahre internationale Führungserfahrung in der Technologiebranche mit. Insbesondere hat der Wirtschaftswissenschaftler eine ausgewiesene Expertise im Vertrieb, im Kundenservice, im Produktmanagement und im Marketing etablierter Marktführer wie IBM, ThyssenKrupp Information Services, Oracle und T-Systems. Als Digitalisierungsexperte hat er als Chief Commercial Officer der B2X Solutions GmbH, München, das Wachstumstempo deutlich erhöht und die Ertragskraft des schnell wachsenden Unternehmens über mehrere Jahre überproportional gesteigert. Einer seiner Erfolge war zum Beispiel ein umfangreicher Outsourcing-Dienstleistungsvertrag für Microsoft in 130 Ländern. Nicht zuletzt verantwortete er die Einführung einer Cloud Plattform im After Sales Service mit Real Time Analytics. Als Unternehmer und Gründer hat er außerdem die Softwareschmiede swarmOS entwickelt. "Dieter Weißhaar ist ein Top-Manager, der mehrfach bewiesen hat, dass er Unternehmen deutlich wertvoller machen kann", so Aufsichtsratsvorsitzender Oliver Krautscheid. Auch Weißhaar erwartet eine fruchtbare Zusammenarbeit: "Vor dem Hintergrund der aktuellen Datenschutzgrundverordnung ist Dokumenten- und Workflow-Management ein zukunftsweisendes Wachstumsfeld. EASY SOFTWARE hat als eines der führenden Unternehmen in diesem Bereich national wie international ein enormes Potential", erklärte Weißhaar. Der Aufsichtsrat dankt Willy Cremers für seine ausgezeichnete Arbeit und die gelungene Restrukturierung der EASY SOFTWARE AG. Um eine reibungslose Einarbeitung sicherzustellen, bleibt Willy Cremers als Vorstand bis zum 31.August 2018 bei der EASY SOFTWARE AG an Bord. Der Vorstand EASY SOFTWARE AG Über EASY SOFTWARE: Die EASY SOFTWARE AG in Mülheim an der Ruhr entwickelt seit 1990 nachhaltige Lösungen für elektronische Akten und Archivierung sowie Vorgangsautomatisierung - effizient, leicht installierbar, einfach zu warten. Das gilt zum Beispiel für die digitale Rechnungsverarbeitung, das Vertragsmanagement, das Personalwesen sowie für zahlreiche weitere Unternehmensbereiche und Abteilungen. Mit über 12.800 branchenübergreifenden Kundeninstallationen zählt die EASY SOFTWARE AG zu den führenden Herstellern für elektronisches Dokumentenmanagement, digitale Archivierung und Workflow in Deutschland. Auslandsgesellschaften befinden sich in Europa, Asien und den USA. Weitere Informationen unter www.easy.de 16.05.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: EASY SOFTWARE AG Am Hauptbahnhof 4 45468 Mülheim an der Ruhr Deutschland Telefon: +49(0) 208 450 16-0 Fax: +49(0) 208 450 16-90 E-Mail: investor@easy.de Internet: www.easy.de ISIN: DE0005634000 WKN: 563400 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 686903 16.05.2018

