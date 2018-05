CTO Anthony DeLima präsentiert skalierbare Lösungen für intelligentere technologische Interaktionen in den Bereichen Gesundheitswesen, Finanzdienstleistungen, Fertigung und Telekommunikation, von der Idee bis zur Ausführung

NEORIS gab heute bekannt, einer der Hauptsponsoren des DES2018 Digital Business World Congress zu sein, dem weltweit größten internationalen Forum über digitale Transformation, das im dritten Jahr vom 22. bis 24. Mai 2018 in Madrid (IFEMA) stattfindet.

Mit dem Leitsatz "Facing the Digital Avalanche" (Der digitalen Lawine begegnen) ist das Hauptziel der DES2018 (Digital Enterprise Show), Lösungen für verschiedene Geschäftsbereiche anzubieten, die die Wettbewerbsfähigkeit verbessern und die digitale Transformation bei gleichzeitiger Gewährleistung von Geschwindigkeit und Sicherheit fördern. Künstliche Intelligenz wird als Haupttrend während der Messe im Blickpunkt stehen, wobei DES2018 Technologie-Lösungen vereint, die die Entwicklung neuer Geschäftsmodelle wie IoT, Cloud, Cybersecurity, Big Data, Blockchain und Digital Marketing, neben vielen anderen, vorantreiben.

Im Rahmen ihrer Teilnahme an der DES2018 wird NEORIS ihre Ansichten über das Aufkommen künstlicher Intelligenz und deren Auswirkungen auf die Gegenwart und Zukunft von Wirtschaft und Menschheit teilen. In einer Sondersitzung mit dem Titel "Real Intelligence: The True Challenges and Implications of AI" (Echte künstliche Intelligenz: Die wirklichen Herausforderungen und Auswirkungen von KI), wird Anthony DeLima, CTO und Global Head of Digital Transformation von NEORIS, die schnelle Weiterentwicklung künstlicher Intelligenz beleuchten und zeigen wie sie unser Leben verändert und uns zwingt, unsere eigene Zukunft zu hinterfragen.

"Künstliche Intelligenz verspricht neue Möglichkeiten für Unternehmen und die Menschheit im Allgemeinen", sagte DeLima. "Ihre Fähigkeiten ermöglichen es Unternehmen, sich selbst neu zu erfinden und neue und spannende Interaktionen mit Kunden und ihrer Branche anzustoßen. Gleichzeitig stellen die Fortschritte in der KI die sich viel schneller entwickeln, als wir denken einige bedeutende ethische Herausforderungen dar."

NEORIS weiß aus eigener Erfahrung, wie wichtig disruptive Technologien für eine Kultur der digitalen Transformation sind, die auf fundierten Branchenkenntnissen und Erfahrungen aufbaut und Kunden hilft, intelligentere Interaktionen in den Bereichen Gesundheitswesen, Finanzdienstleistungen, Fertigung und Telekommunikation auf der ganzen Welt zu erreichen.

NEORIS wird Lösungen für diese Branchen vorstellen, einschließlich Vorführungen, die verschiedene Dimensionen der KI aufzeigen, um den Wandel in der sich entwickelnden digitalen Wirtschaft zu beschleunigen.

