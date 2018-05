Die US-Börsen haben sich am Mittwoch etwas von ihren Vortagsverlusten erholt. Nachdem der Dow Jones Industrial am Dienstag nach zuvor acht Gewinntagen erstmals wieder in negativem Terrain geschlossen hatte, ging es für ihn zur Wochenmitte postwendend um 0,25 Prozent auf 24 768,93 Punkte nach oben. Er liegt damit im bisherigen Jahresverlauf wieder moderat über der Gewinnschwelle.

Investoren schüttelten neue geopolitische Sorgen um Nordkorea ebenso ab wie den jüngsten Anstieg der Marktzinsen, der am Vortag noch deutlich seine Spuren hinterlassen hatte. Eine Stütze für die Wall Street waren steigende Konsumwerte, angetrieben von starken Resultaten der Warenhauskette Macy's. Im Mittelpunkt standen außerdem Daten zur Industrieproduktion, die im April bereits den dritten Monat in Folge zugelegt hatte.

Am breiten Markt ging es am Mittwoch sogar noch etwas deutlicher nach oben als beim Dow. Der S&P-500-Index rückte um 0,41 Prozent auf 2722,46 Zähler vor. Der Technologiewerte-Index Nasdaq 100 stieg um 0,60 Prozent auf 6929,97 Punkte. Der Nebenwerteindex Russell 2000 erreichte im Handelsverlauf mit 1620 Punkten sogar eine Bestmarke./tih/he

ISIN US2605661048 US6311011026 US78378X1072

