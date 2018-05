BMW und das Autonome Fahren - China wird zum Lackmustest

Bei BMW (WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003) weiß man immer wieder die richtigen Akzente zu setzen. Diese Woche gelang dies den Münchner mit einer überraschenden Nachricht aus China. Man darf gespannt sein, was die heutige Hauptversammlung sonst noch erfreuliches zu Tage bringt.

Shangai wird zum Versuchsort. BMW hat in dieser Woche offiziell die "Shanghai Intelligent Connected Autonomous Driving Test License" erteilt bekommen. Damit sind die Münchener der erste internationale Automobilhersteller, der eine Testlizenz zum Autonomen Fahren in China erhält, was einen großen Schritt auf dem Weg zum Autonomen Fahren markiert. Dieser Erfolg unterstreicht die führende Rolle von BMW in der Entwicklung des Autonomen Fahrens in China.

Für den Testbetrieb zur Erprobung von Level 4 Funktionen durch die BMW-Entwicklung in China, bietet Shanghai hervorragende Voraussetzungen. Die Fortschrittlichkeit und Innovationsaffinität der Stadt passen hervorragend zur Vision von BMW zur Mobilität der Zukunft. Hierfür hat BMW ein starkes, lokales Team von über 60 Experten in Shanghai etabliert. Mit Hilfe der neuen Lizenz, wird das Entwicklungs-Team einige Petabyte an Daten sammeln, die den Stadtverkehr in seiner umfassenden Komplexität abbilden. Diese Daten werden genutzt um Machine Learning Algorithmen zu entwickeln, die wiederum Level 4 - vollautomatisiertes Fahren - Fahrstrategien darstellen können werden. Die aktuell ausgewiesenen Teststrecken umfassen ca. 5,6 km, und sollen in absehbarer Zeit weiter wachsen. Die Testflotte, die aus den neuesten Modellen der aktuellen BMW 7er Baureihe besteht, startet mit zwei Fahrzeugen und wird bis Ende des Jahres in China auf sieben Fahrzeuge ausgeweitet.

