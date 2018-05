Die amerikanische Billigfluggesellschaft Southwest Airlines Co. (ISIN: US8447411088, NYSE: LUV) schüttet am 27. Juni 2018 eine Quartalsdividende in Höhe von 0,16 US-Dollar aus (Record date ist der 6. Juni 2018). Damit erhöht das Unternehmen die Dividendenausschüttung um 28 Prozent. Insgesamt werden auf das Jahr gerechnet 0,64 US-Dollar ausgeschüttet. Dies ist die 167. Quartalsdividende in Folge, die die Airline an ihre ...

