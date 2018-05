Im 1. Jahresviertel fuhr der TecDAX-Titel 3,2 Mill. € Umsatz ein, 25,3 % mehr als im Vorjahreszeitraum. Zudem kletterte das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (bereinigt) um 17 % auf 7,5 Mill. €, der Nettogewinn um 8,9 % auf 4,8 Mill. €. Der Vorstand ist sicher: Die Ziele, die für 2018 ausgerufen wurden, werden erreicht! Im Visier sind 300 Mill. € nach 210,4 Mill. € noch 2017. Darüber hinaus 28 bis 31 Mill. € beim Ergebnis vor Zinsen und Steuern. Beeindruckend auch die Resultate der beiden Geschäftsfelder: Zum einen legte die Sparte E-Mobilityim 1. Quartal 2018 um 39 % auf 19,7 Mill. € Umsatz zu,zum anderen stieg der Umsatz im Bereich Classic - dazu gehören Spezialmaschinen u.a. für die Automobil- undLuftfahrtbranche - um 19,9 % auf 43,5 Mill. €. Sehr erfreulich:Der Anteil des Ergebnisses vor Zinsen und Steuern am Umsatz, die EBIT-Marge, war bei beiden Segmenten von Januar bis einschl. März positiv. E-Mobility bei 14,2, Classic bei 10,7 %. Das einzige, das jetzt noch stört, ist dieser Umstand: Per Redaktionsschluss wurde Aumanns Geschäft mit rd. dem 30-fachen Gewinn an der Börse honoriert.Absolut sind das 930 Mill. € - eine üppige Bewertung. Das hielt Analysten indes nicht davon ab, ein Kursziel für die Beelener von 70 € zu nennen und ihr Urteil von halten auf kaufen heraufzusetzen. Kaufen!



Dies ist ein Ausschnitt aus Börse easy Nr. 20 vom 16.5.2018.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info