Das Analysehaus RBC Capital hat das Kursziel für Scout24 nach dem Zwischenbericht zum ersten Quartal von 37 auf 43 Euro angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Analystin Sherri Malek erhöhte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie ihre langfristigen Umsatzschätzungen für den Betreiber von Online-Portalen und begründete das höhere Kursziel außerdem mit einem verschobenen Bewertungshorizont. Die führende Marktposition in den Geschäftsfeldern sei im Aktienkurs aber schon eingepreist./tih/he Datum der Analyse: 16.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0113 2018-05-16/21:57

ISIN: DE000A12DM80