Die Privatbank Berenberg hat Covestro mit "Hold" und einem Kursziel von 85 Euro in die Bewertung aufgenommen. Da sich die Gewinnprognosen für 2019 nahezu verdreifacht hätten und der Aktienkurs seit dem Börsenstart im Oktober 2015 sogar noch deutlicher zugelegt habe, dürften die kurz- bis mittelfristigen Aussichten für den Spezialchemiekonzern wohl nicht noch besser werden, schrieb Analyst Sebastian Bray in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Markterwartungen für 2018/19 erscheinen ihm recht vernünftig./la/ag Datum der Analyse: 16.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0004 2018-05-17/08:17

ISIN: DE0006062144