Die Mayr-Melnhof Gruppe konnte eigenen Angaben zufolge im ersten Quartal 2018 das anhaltend positive Momentum auf den europäischen Hauptmärkten nutzen. Beide Divisionen waren weiterhin gut ausgelastet, heisst es im Q1-Bericht. Die konsolidierten Umsatzerlöse des Konzerns stiegen um 1,3 Prozent auf 592,1 Mio. Euro. Das betriebliche Ergebnis lag mit 57,1 Mio. Euro um 12,8 Prozent über dem Vorjahreswert (Q1 2017: 50,6 Mio. Euro). Einem Anstieg in der Kartondivision stand ein Rückgang in der Packagingdivision gegenüber, erklärt das Unternehmen. Die Operating Margin des Konzerns erreichte den Angaben zufolge 9,6 Prozent nach 8,7 Prozent in den ersten drei Monaten 2017. Das Ergebnis vor Steuern stieg um 13,0 Prozent auf 55,6 Mio. Euro (Q1 2017: 49,2 Mio....

