Mayr-Melnhof Karton AG: Mayr-Melnhof Gruppe erwirbt TANN-Gruppe DGAP-Ad-hoc: Mayr-Melnhof Karton AG / Schlagwort(e): Firmenübernahme Mayr-Melnhof Karton AG: Mayr-Melnhof Gruppe erwirbt TANN-Gruppe 18.10.2018 / 19:56 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Mayr-Melnhof Packaging hat sich mit den Eigentümern der TANN-Gruppe auf den vollständigen Erwerb der Unternehmensgruppe mit Hauptsitz in Traun, Österreich, geeinigt. Die TANN-Gruppe bedruckt und veredelt zugekauftes Feinpapier zu Zigarettenfilterpapier (Tipping Paper) und ist Weltmarktführer in diesem Bereich. Mit 8 Produktionsstandorten in 7 Ländern und weltweit rund 1.100 Beschäftigten, die übernommen werden, erzielt die Gruppe Umsatzerlöse von rund EUR 230 Mio. pro Jahr. Durch die Akquisition erweitert MM Packaging die bestehende Produktion von Zigarettenverpackung um die technologieverwandte Herstellung von Tipping Paper. Ziel ist es, durch die Ausweitung der Wertschöpfung die Ertragskraft von MM Packaging zu stärken. Zudem soll durch die Entwicklung der Standorte neues Potential genutzt werden. Die Akquisition steht noch unter dem Vorbehalt der Zustimmung durch die Kartellbehörden. Die Durchführung (Closing) des Erwerbs wird für Ende 2018 bzw. Anfang 2019 erwartet. Der Equity-Kaufpreis wird rund EUR 275 Mio. betragen. Telekonferenz zur Akquisition TANN-Gruppe mit MM CEO Dr. Wilhelm Hörmanseder am 19. Oktober 2018 um 9:30 Uhr (CET). Details und Präsentation auf unserer Homepage http://www.mayr-melnhof.com. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Mag. Stephan Sweerts-Sporck Investor Relations Mayr-Melnhof Karton AG Brahmsplatz 6 A-1040 Wien Tel.: (+43/1) 50136 - 91180 Fax: (+43/1) 50136 - 91195 e-mail: investor.relations@mm-karton.com Website: http://www.mayr-melnhof.com 18.10.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Mayr-Melnhof Karton AG Brahmsplatz 6 1040 Wien Österreich Telefon: 0043 1 501 36 91180 Fax: 0043 1 501 36 91391 E-Mail: investor.relations@mm-karton.com Internet: www.mayr-melnhof.com ISIN: AT0000938204 WKN: 93820 Indizes: ATX Börsen: Freiverkehr in Berlin, Frankfurt (Basic Board), München, Stuttgart; Wiener Börse (Amtlicher Handel) Ende der Mitteilung DGAP News-Service 735331 18.10.2018 CET/CEST

