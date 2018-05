Am gestrigen Handelstag wurde, aus technischer Sicht, ein neuer Aufwärtstrend in der Aktie des Chemiekonzerns BASF eingeleitet. Bereits im April war der Abwärtstrends beendet worden und die Kurse hatten sich im Anschluss in der Nähe der gleitenden Durchschnitte der Perioden 20 und 50 sichtlich stabilisiert.

Den vollständigen Artikel lesen ...