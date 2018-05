Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2018-05-17 / 08:00 Essen, 16. Mai 2018 - Das Online-Branchenbuch 11880.com ist in diesem Jahr Partner der aufmerksamkeitsstarken Bundesliga-Relegationsspiele und des im August stattfindenden Supercups 2018. Bei den vier Relegationspartien zur Bundesliga und 2. Bundesliga, die zwischen dem 17. und 22. Mai 2018 stattfinden, und dem Supercup 2018, wird 11880.com in den Stadien sowie in der TV-Übertragung im Fokus stehen. "Schon im vergangenen Jahr waren wir mit werkenntdenBESTEN, unserer Suchmaschine für Online-Bewertungen, in den Spielen vertreten. Die Präsenz in den fünf populären Partien hat uns im vergangenen Jahr viel Bekanntheit gebracht. Deshalb sind wir in diesem Jahr mit unserer großen Branchenauskunft 11880.com dabei", erklärt Christian Maar, Vorstandsvorsitzender der 11880 Solutions AG. Das Werbepaket wurde wie bereits auch im letzten Jahr von der Sportrechteagentur Lagardère Sports, dem langfristigen Vermarktungspartner der Relegation und des Supercups, vermittelt. Es umfasst nicht nur TV- und Stadionwerbung auf den Premium LED-Banden, sondern auch das Trikotbranding der Einlaufeskorten und Präsenzen auf Interviewboards. "Unsere Marketing-Investitionen sind sehr gering, aber dafür umso gezielter und effizienter", so Christian Maar. Das Online-Branchenbuch 11880.com vermittelt User direkt zu gesuchten Anbietern in der gewünschten Region. Über 20 Fachportale für die meist gesuchten Branchen bringt 11880.com Verbraucher und Anbieter schnell zusammen. Kleine und mittelständische Unternehmen nutzen die Plattform für die Vermarktung ihres Angebots, um ihre Kunden ohne Streuverluste zu erreichen. Von einem Eintragsservice in den größten Suchmaschinen über professionelle Homepages bis hin zu Suchmaschinen-Marketing bietet 11880.com eine Vielzahl von Produkten, die von Experten auf die Bedürfnisse des Kleinunternehmers zugeschnitten werden. Kontakt: Anja Meyer 11880 Solutions AG Tel.: 089/ 8954-1188 Fax: 089/ 8954-1189 E-Mail: anja.meyer@11880.com Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: 11880 Solutions AG Schlagwort(e): Sport 2018-05-17 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: 11880 Solutions AG Kruppstraße 74 45145 Essen Deutschland Telefon: 0395 - 560 99 - 0 E-Mail: info@11880.com Internet: www.11880.com ISIN: DE0005118806 WKN: 511880 Indizes: Prime All Share Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP-Media 686813 2018-05-17

