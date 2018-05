Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat Cancom nach der starken Kursentwicklung von "Buy" auf "Hold" abgestuft, das Kursziel aber von 103 auf 104 Euro angehoben. Es sei nach plus 36 Prozent im bisherigen Jahresverlauf Zeit für eine Verschnaufpause, schrieb Analyst Martin Jungfleisch in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er glaubt aber weiter an der Wachstumsstory des IT-Dienstleisters. Die Aktie bleibe ein Favorit unter deutschen Werten./ag/la Datum der Analyse: 17.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0007 2018-05-17/08:32

ISIN: DE0005419105