Die Schweizer Großbank UBS hat Leoni von "Sell" auf "Neutral" hochgestuft und das Kursziel von 51 auf 54 Euro angehoben. Es zeichne sich das letzte Jahr eines negativen Free Cashflow ab, schrieb Analyst Julian Radlinger in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Papiere des Autozulieferers seien auf aktuellem Niveau fair bewertet. Positiv hob der Experte den Auftragseingang in Rekordhöhe hervor./ag/la

Datum der Analyse: 17.05.2018

