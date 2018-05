DAX - Ermüdungserscheinungen (Deutsche Bank Morning Daily) Tendenz: Seitwärts /Abwärts Rückblick: Nach dem Scheitern an der Hürde bei 13.070 Punkten und dem anschließenden Bruch einer kurzfristigen Aufwärtstrendlinie setzte der DAX in dieser Woche an den Support bei 12.911 Punkten zurück. Von dort kam es zu einer Erholung, die sich im gestrigen Handel fortsetzte und den Index zeitweise an das Kassa-Verlaufshoch bei 13.034 Punkten führte. Ein Ausbruch über diese Hürde und den Widerstand bei 13.070 Punkten misslang jedoch. In der Vorbörse ist der DAX leicht unter Druck und entfernt sich weiter von den Wochenhochpunkten. Charttechnischer Ausblick (Stand: 8.21 Uhr): Die kurze Korrektur könnte sich jetzt bis 12.950...

