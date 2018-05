DAX-Analyse am Morgen: 13.000 Punkte bleiben eine harte Nuss

Nach drei (moderaten) Verlusttagen in Folge drehten die deutschen Blue Chips am gestrigen Mittwoch, dank eines neuerlichen Preisverfalls beim Währungspaar EUR/USD, wieder ins Plus. Dabei kletterten die Notierungen mit dem Intraday-Top bei 13.031 Punkten sogar über die 13.000er-Barriere, die zum Handelsschluss allerdings knapp verfehlt wurde. Nachdem aber das Tagestief (12.961) klar oberhalb der ersten Unterstützung zu finden war, gibt es am bullishen Gesamtbild zunächst (noch) nichts zu rütteln. Denn…

Den vollständigen Artikel lesen ...