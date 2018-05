Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Rheinmetall von 125 auf 130 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die rekordhohen Auftragsbestände verbesserten die Aussichten für den Automobilzulieferer und Rüstungskonzern, schrieb Analyst Andrew Gollan in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Gollan erhöhte seine Prognose für das Umsatzwachstum und liegt damit am oberen Ende der vom Unternehmen angepeilten Spanne./la/ag Datum der Analyse: 16.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

