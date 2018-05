Frankfurt - Auch wenn gestern im britischen Oberhaus die dritte Lesung und Debatte zum EU-Austrittsgesetz samt der Änderungsanträge stattfanden und das Gesetz anschließend an das Unterhaus zurückgesandt wurde, dürfte dieses Thema die Akteure erst später richtig interessieren, berichtet die Deutsche Bank AG in einer aktuellen Ausgabe "MÄRKTE am Morgen".

