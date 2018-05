Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Zooplus nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 205 Euro belassen. Der Händler für Heimtierbedarf habe das Jahr in der Verlustzone begonnen, schrieb Analyst Borja Olcese in einer ersten Reaktion am Donnerstag. Die Profitabilitätsprobleme hoffe man aber bereits im zweiten Quartal in den Griff zu bekommen./ag/la Datum der Analyse: 17.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

