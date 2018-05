Lauda-Königshofen - Nike-Aktie: Hervorragende Long-Chance - Chartanalyse Das Wertpapier des US-Sportartikelherstellers Nike (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, NYSE Ticker-Symbol: NKE) versucht sich am Mittwoch an einem Ausbruch über die markante Hürde aus diesem Jahr und zudem noch über die Hochs aus 2015, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.

Den vollständigen Artikel lesen ...