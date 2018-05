London - Die Schwellenländer geraten in den letzten Wochen zunehmend unter Druck, was nicht zuletzt mit dem steigenden Zinsniveau in den USA und einem erstarkenden US-Dollar zusammenhängt, so die Experten von Legal & General Investment Management (LGIM). Beide Entwicklungen würden sich in volatilen Wechselkursschwankungen der Schwellenländerwährungen widerspiegeln.

Den vollständigen Artikel lesen ...