BERLIN (Dow Jones)--US-Präsident Donald Trump drängt Deutschland dazu, das Erdgasprojekt Nord Stream 2 mit Russland zu stoppen. Das sei der Preis für die Vermeidung eines transatlantischen Handelskrieges, sagten deutsche, amerikanische und europäische Regierungsbeamte.

Diesen Regierungsbeamten zufolge sagte Trump bei dem Treffen mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) im vergangenen Monat, dass Deutschland die Unterstützung für die Pipeline Nord Stream 2, die Gas direkt aus Russland über die Ostsee bringen würde, einstellen sollte, im Austausch dafür, dass die USA Gespräche mit der Europäischen Union über ein neues Handelsabkommen aufnehmen.

Merkel, die in der Vergangenheit die Kritik der amerikanischen und europäischen Verbündeten an der Pipeline beiseite geschoben hat, wird am Freitag in Russland mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin über die Auswirkungen der geplanten Pipeline auf die Region sprechen.

Trump hat sich für einen besseren Zugang für US-Unternehmen zum EU-Markt eingesetzt, den er als übermäßig geschützt kritisiert. Die USA werden Europa am 1. Juni mit Strafzöllen auf Stahl und Aluminium belegen, was zu einem umfassenden Handelskrieg führen könnte, mit dem Trump bereits gedroht hat.

