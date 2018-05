Der bayerische Autobauer BMW will den Druck auf die Konkurrenz im laufenden Jahr weiter erhöhen. "Die größte Modelloffensive unserer Geschichte ist eine Kampfansage an die Konkurrenz", sagte BMW-Chef Harald Krüger auf der Hauptversammlung am Donnerstag in München laut Redetext. Von Thomas Schmidtutz

Den vollständigen Artikel lesen ...