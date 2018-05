Die Roche-Tochter Genentech hat Ergebnisse aus zwei Krebsstudien vorgelegt. Präsentiert werden sollen die Daten auf dem kommenden Krebskongress Asco in den USA Anfang Juni. In der Nacht zum Donnerstag hat der Konzern bereits Daten zur Überlebensdauer aus seiner Kombinations-Studie IMpower150 vorgelegt. Dabei wurde das Immun-Therapeutikum Tecentriq mit Avastin und Chemotherapie kombiniert und Patienten mit einer bestimmten Form von Lungenkrebs verabreicht. Außerdem legte der Pharmakonzern längerfristige Daten zu seinem Mittel Alecensa vor, das ebenfalls in der Behandlung einer bestimmten Form von Lungenkrebs eingesetzt wurde. Die Zwischenergebnisse der IMpower150-Studie zeigten, dass Patienten auf eine höhere allgemeine Überlebensdauer kamen als die Vergleichsgruppe ohne Tectriq-Verabreichung.

