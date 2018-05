Daimler vergrößert den Abstand

Nachdem die Autoabsätze in Europa im März einen Rückgang erlebt hatten, wurden im April wieder deutlich mehr Autos verkauft als ein Jahr zuvor. Entsprechend große Erleichterung sollte bei Daimler (WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000) und den anderen deutschen Herstellern herrschen. Tut es aber nicht bei jedem, vor allem nicht im Premium-Bereich.

Der Branchenverband ACEA teilte mit, dass im April EU-weit mit 1.306.273 Fahrzeugen 9,3 Prozent mehr Autos als im Vorjahreszeitraum verkauft wurden. Besonders große Zuwächse gab es in Spanien (+12,3 Prozent). Auch der deutsche Automarkt legte mit einem Plus von 8,0 Prozent deutlich zu. Seit Jahresbeginn 2018 steht in der EU ein Verkaufsplus von 2,7 Prozent zu Buche. Wenn man sich die Performance der deutschen Premiumhersteller anschaut, dann ist die Performance jedoch alles andere als überragend.

