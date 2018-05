Netflix-Calls mit 63%-Chance bei Kursanstieg auf 350$

Laut einer im BNP-Newsletter "DailyAktien" veröffentlichten Analyse könnte die Netflix-Aktie (ISIN: US64110L1061) vor einem Ausbruch stehen. Hier die Analyse:

"Rückblick: Die Aktie von Netflix befindet sich in einer langfristigen Aufwärtsbewegung und erreichte am 12. März 2018 ein Allzeithoch bei 333,98 USD. Anschließend fiel der Wert auf eine alte obere Pullbacklinie zurück und markierte ein Tief bei 271,22 USD. Mitte April kam es zu einem ersten Ausbruchsversuch über 333,98 USD. Dieser misslang zwar, aber aktuell notiert Netflix wieder nahe an dieser Hürde. Seit einigen Tagen läuft Netflix unterhalb dieser Marke bei 333,98 USD seitwärts.

Ausblick: Gelingt Netflix ein Ausbruch über 333,98 USD, dann bestünde die Chance auf eine weitere Rally. Erstes Ziel wäre der Bereich um 375 USD. Sollte die Aktie allerdings dynamisch unter 322 USD abfallen, wäre die Seitwärtsbewegung der letzten Tage eine kleine Topformation. In diesem Fall müsste mit einem Rücksetzer bis zumindest 299,55 USD gerechnet werden.

Gelingt der Nertflix-Aktie der Ausbruch, um danach zumindest auf 350 USD anzusteigen, dann wird sich ein Investment in Long-Hebelprodukte lohnen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 330 USD

Der UBS-Call-Optionsschein auf die Netflix-Aktie mit Basispreis bei 330 USD, Bewertungstag 20.7.18, BV 0,1, ISIN: CH0403561274, wurde bei der Kursindikation von 327,77 USD und dem Euro/USD-Kurs von 1,182 USD mit 1,58 - 1,58 Euro gehandelt.

Kann sich der Kurs der Netflix-Aktie in spätestens einem Monat auf 350 USD erhöhen, dann wird sich der handelbare Preis des Calls bei etwa 2,26 Euro (+43 Prozent) befinden.

Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 300 USD Euro

Der BNP-Turbo-Call auf die Netflix-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 300 USD, BV 0,1 ISIN: DE000PP725F6, Bewertungstag 15.6.18, wurde beim Aktienkurs von 327,77 USD mit 2,56 - 2,59 Euro taxiert.

Steigt der Kurs der Netflix-Aktie bis zum 15.6.18 auf 350 USD an, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls - unter der Voraussetzung, dass der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 4,23 Euro (+63 Prozent) steigern.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Netflix-Aktien oder von Hebelprodukten auf Netflix-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: hebelprodukte.de