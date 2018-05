Infineon, fahr den Wagen vor!

Wer von Technologie-Industrie, AI oder KI, Mobility oder ähnlichem redet, der muss sich nicht zwangsläufig Anglizismen bedienen oder gen USA blicken. Auch hierzulande findet sich eine Aktie auf dem Kurszettel, die sogar bis dato zu den erfolgreichsten Dax-Titeln dieses Jahres zählt: Infineon (WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004).

Die Anfang Mai veröffentlichten Quartalszahlen wurden an den Märkten wohlwollend zur Kenntnis genommen. Schließlich hatten sich ja auch die Nettogewinne und Umsatzerlöse positiv entwickelt. Was Analysten und Charttechniker von der Infineon-Aktie halten und wie interessierte Anleger an weiteren Kursentwicklungen partizipieren können, erfahren Sie in diesem X-perten Video.

