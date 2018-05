Unterföhring (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Schwimmen wie eine echte Meerjungfrau. In der kommenden Folge von "Die Faisal Kawusi Show" absolviert der Comedian u.a. einen Mermaiding-Kurs. Tauchtrainerin Mary Schnackertz, die diesen Kurs regelmäßig anbietet, zeigt ihm dabei ganz genau, wie's funktioniert - Schwimmflosse inklusive. Faisal: "Wir Afghanen haben es eigentlich gar nicht so mit Wasser. Wenn wir Wasser sehen, ist das höchstens einen Fata Morgana." Wie sich Faisal anstellt und ob er am Ende in den erlesenen Kreis der Kölner Meerjungfrauen aufgenommen wird? "Die Faisal Kawusi Show", Freitag, 18. Mai, 23:10 Uhr in SAT.1.



Titel: Die Faisal Kawusi Show; Folge: 6;



Person: Faisal Kawusi; Copyright: SAT.1/BRAINPOOL/Steffen Wolff;



Rechtehinweis: Dieses Bild darf bis eine Woche nach Ausstrahlung honorarfrei für redaktionelle Zwecke und nur im Rahmen der Programmankündigung verwendet werden. Spätere Veröffentlichungen sind nur nach Rücksprache und ausdrücklicher Genehmigung der ProSiebenSat1 TV Deutschland GmbH möglich. Nicht für EPG! Verwendung nur mit vollständigem Copyrightvermerk. Das Foto darf nicht verändert, bearbeitet und nur im Ganzen verwendet werden. Es darf nicht archiviert werden. Es darf nicht an Dritte weitergeleitet werden. Bei Fragen: foto@prosiebensat1.com. Voraussetzung für die Verwendung dieser Programmdaten ist die Zustimmung zu den Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Presselounges der Sender der ProSiebenSat.1 Media SE.



OTS: SAT.1 newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6708 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6708.rss2



Bei Fragen: foto@prosiebensat1.com