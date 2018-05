Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Leoni nach endgültigen Geschäftszahlen zum ersten Quartal von 54 auf 55 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Autozulieferer sei stark in das Jahr gestartet, schrieb Analyst Christoph Laskawi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Leoni verzeichne auch von allem von ihm beobachteten Branchenwerten mit das stärkste Wachstum aus eigener Kraft. Nun müsse das Unternehmen wohl sein Umsatzziel nach oben schrauben./la/jha/ Datum der Analyse: 17.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE0005408884