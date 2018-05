Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für LafargeHolcim nach Zahlen zum ersten Quartal von 71 auf 70 Franken gesenkt, die Einstufung aber auf "Outperform" belassen. Der Baustoffkonzern habe zwar recht deutlich enttäuscht, schrieb Analyst Phil Roseberg in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Allerdings habe sich die Branche zuletzt zuversichtlich geäußert, was unter anderem an der allgemeinen Erholung bei Nachfrage und Preisen in den Industrieländern liegen könnte./la/jha/ Datum der Analyse: 17.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0039 2018-05-17/11:45

ISIN: CH0012214059