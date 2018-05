Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für K+S von 24,60 auf 24,20 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Kennziffern des Salz- und Düngemittelkonzerns seien ernüchternd ausgefallen, so dass er seine Gewinnprognosen nach unten korrigiert habe, schrieb Analyst Oliver Schwarz in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Negativ zu Buche schlage unter anderen der anhaltende Personalmangel im Werk Werra./la/jha/ Datum der Analyse: 17.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0041 2018-05-17/11:49

ISIN: DE000KSAG888