Shi Dachan zeigt seine Werke vom 24. Mai bis 10. Juni in Berlin im Rahmen der "Art of Dachan World Tour Exhibition" unter dem Motto "Die Kunst eines spirituellen Zeitalters erleuchtet alle lebendigen Wesen". Als Autodidakt beginnt Dachan sein künstlerisches Schaffen in früher Jugend. Seine Gemälde, Zeichnungen, Kalligraphien und seine Dichtung sind erfüllt vom Geist des Zen. Er verficht den Gebrauch der Kunst zur Vermittlung tieferer Wahrheit und führt den Betrachter seiner Werke zum "Qi", der unaufhörlichen Bewegung und Transformation der Wirklichkeit. Er geht von klassischen Formen aus und setzt sie modern und zugänglich auch für Laien traditioneller chinesischer Kunst um. Seine künstlerische Haltung trennt den Geist nicht vom Körper, das Individuum nicht von der Gemeinschaft und den Menschen nicht vom Universum. Daher möchte Dachan mit seiner Kunst eine Brücke schlagen zwischen den Kulturen des Ostens und des Westens.



Der öffentliche Art Event findet mit einer Auswahl seiner Werke in Anwesenheit des Künstlers vom 24. bis 26. Mai im Theaterbau des Schlosses Charlottenburg statt.



Die Ausstellung mit Gemälden, Zeichnungen und Kalligraphien seiner Dichtungen aus den zurückliegenden 10 Jahren ist vom 28. Mai bis zum 10. Juni im Direktorenhaus der Alten Münze am Molkenmarkt zu sehen. In Berlin wird die "World Tour Exhibition" von der Kuratorin Astrid Narguet und der Agentur Anschuetz&Cipolletta Kommunikation gestaltet.



Pressekonferenz: Donnerstag, 24.05.2018, 11.00 Uhr, Theaterbau Schloss Charlottenburg. Vernissage: 27.5.2018, 19:00 Uhr, Direktorenhaus Alte Münze. Öffnungszeiten (freier Eintritt): Art Event Theaterbau Schloss Charlottenburg, Spandauer Damm 22, 14059



Berlin: - Donnerstag 24. Mai, 13.00-18.00 Uhr - Freitag, 25. Mai, 11.00-18.00 Uhr - Samstag, 26.05.2018, 11.00 bis 18.00 Uhr



Ausstellung Direktorenhaus Alte Münze, Am Krögel 2, 10179 Berlin: - 28.5. - 10.06. täglich von 10.00 bis 18.00 Uhr.



