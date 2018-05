Hofheim am Taunus (ots) -



Es ist zu einer Gewohnheit geworden, auf die man nur noch ungern verzichtet: WLAN immer und überall in Gigabit-Geschwindigkeit. Was in den heimischen vier Wänden kein Problem ist, wird zum Problem, sobald man sich aus Gebäuden heraus ins Freie begibt. Wer im Garten, auf der Terrasse oder im letzten Winkel des heimischen Gartens im Internet surfen, Freiluftkino-Atmosphäre mit Netflix erleben oder gar die WM-Spiele der deutschen Nationalmannschaft im Live-Stream verfolgen will, muss zwangsläufig auf das Datenvolumen seines Mobilfunkanbieters ausweichen. Das kann schnell teuer werden oder zur Drosselung der Geschwindigkeit führen. Abhilfe schafft eine zusätzliche Netzwerkstation für draußen mit einer Reichweite so groß wie ein Fußballfeld.



Stromversorgung über Internet-Kabel



Der neue EAP225-Outdoor Access Point von TP-Link realisiert schnelles WLAN im Freien auf kostengünstige und einfach zu installierende Art und Weise - und sieht dabei auch noch gut aus! Eine eigene Stromversorgung benötigt der Access Point nicht, denn den wenigen Strom den er braucht, holt er sich direkt vom Ethernet-Kabel (PoE = Power over Ethernet). Er erreicht dank AC-Dualband-WLAN eine Übertragungsrate von bis zu 1.200 Mbit/s und lässt sich einfach und bequem über eine kostenlose Installationssoftware (Omada) verwalten. Selbstverständlich unterstützt der EAP225-Outdoor die neueste WLAN Generation 802.11ac. Kombiniert mit 2*2-MIMO ermöglicht diese eine bislang unerreichte Geschwindigkeit und deckt sowohl 2,4GHz und 5GHz WLAN ab. Die Fußball-WM kann kommen!



Der EAP225-Outdoor von TP-Link ist ab sofort für 89,90 EUR erhältlich.



TP-Link ist ein weltweit führender Hersteller von Netzwerkprodukten und hat sich im europäischen Raum besonders in der D-A-CH-Region durch effiziente, preisgünstige Produkte und verlässlichen Service einen Namen unter Branchenkennern gemacht. Die TP-Link Deutschland GmbH besteht seit April 2009 in Hofheim am Taunus nahe Frankfurt am Main und beherbergt das westeuropäische Sales-/ Marketing-Team, den Support und das Zentrallager für Westeuropa. Über unsere renommierten Distributions-, Online- und Retail-Partner vertreiben wir ein umfangreiches Sortiment bestehend aus preisgekrönten SOHO-Produkten (WLAN, DSL, Powerline, Repeater, UMTS/LTE, Printserver, IP-Kameras) und SMB-Produkten (Switch, Router, SFP-Module, Medienkonverter, Netzwerkadapter). Ergänzende Geschäftsfelder von steigender Relevanz sind Smart Home, Lifestyle (Smartphones der Marke Neffos) und Accessoires. Unser Bestreben ist es, der stetig wachsenden Zahl von Nutzern Produkte von höchster Qualität und Performance unter Beibehaltung von wettbewerbsfähigen Preisen zu bieten und somit langfristig Nr.1 zu werden. Derzeit werden weltweit ca. 26.000 Mitarbeiter beschäftigt (Stand März 2017). Im Jahr 2016 erwirtschaftete TP-Link weltweit einen Umsatz von rund 2,1 Milliarden USD. Mehr unter: www.tp-link.de



