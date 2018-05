Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2018-05-17 / 11:41 *( 51-jähriger Familienunternehmer: "Freue mich darauf, der NATIONAL-BANK Impulse für ihre erfolgreiche Entwicklung im sich rasant verändernden Bankensektor geben zu dürfen."* *Essen (17.05.2018)*. Friedrich P. Kötter, u. a. Verwaltungsrat der zur KÖTTER Unternehmensgruppe gehörender Westdeutscher Wach- und Schutzdienst Fritz Kötter SE & Co. KG, ist von der Hauptversammlung der NATIONAL-BANK AG zum neuen Mitglied des Aufsichtsrates gewählt worden. "Ich bedanke mich recht herzlich für das damit verbundene Vertrauen und freue mich darauf, die weiter erfolgreiche Entwicklung der NATIONAL-BANK AG in dem sich erheblich verändernden Bankensektor aktiv mitzugestalten", betonte der 51-Jährige. Neben der Kontrollfunktion des Aufsichtsrates sieht der Familienunternehmer den Schwerpunkt seiner Arbeit darin, der Bank wichtige Impulse für ihre nachhaltige Zukunftsausrichtung zu geben. "Die NATIONAL-BANK ist am Markt gut aufgestellt. Gleichwohl steht sie wie alle anderen Kreditinstitute vor erheblichen Herausforderungen", sagte Friedrich P. Kötter. "Diese Zukunftsmodelle mitzuentwickeln und dabei meine Erfahrungen als Familienunternehmer einzubringen, ist eine verantwortungsvolle und spannende Aufgabe. Dies umso mehr, da die NATIONAL-BANK gerade für den Mittelstand im Rhein-Ruhr-Raum erhebliche Bedeutung hat und dabei genau wie die KÖTTER Unternehmensgruppe auf eine regionale Verankerung baut." Friedrich P. Kötter setzt seit 1994 gemeinsam mit seiner Schwester Martina in dritter Generation die Tradition des Familienunternehmens fort, das zu den Top 10 der Facility-Services-Anbieter in Deutschland gehört und mit der Sparte Security größter familiengeführter Sicherheitsanbieter ist. Zudem ist er national und international auf Verbandsebene engagiert - so z. B. als Vorstandsmitglied des Weltsicherheitsverbandes (International Security Ligue, ehemals "Internationale des Sociétés de Surveillance"), Vizepräsident des Bundesverbandes der Sicherheitswirtschaft (BDSW) oder Persönliches Mitglied des Initiativkreises Ruhr (IR). Die NATIONAL-BANK ist eine der bundesweit führenden unabhängigen Regionalbanken für anspruchsvolle Privat- und Firmenkunden mit Zentrale in Essen. Mit rund 600 Mitarbeitern betreut sie Kunden an 17 Standorten in Nordrhein-Westfalen. _Die KÖTTER Unternehmensgruppe_ Die KÖTTER Unternehmensgruppe ist eine moderne und innovative Firmengruppe mit Stammsitz in Essen, die seit der Gründung im Jahr 1934 in Familienbesitz ist. Seit mehr als 84 Jahren ist sie ein erfahrener und kompetenter Partner im Bereich der Sicherheitslösungen. Als professioneller Anbieter von Systemlösungen bietet die KÖTTER Unternehmensgruppe maßgeschneiderte Sicherheitsdienstleistungen, Sicherheitstechnik, Reinigungs- und Personaldienstleistungen aus einer Hand. Die KÖTTER Unternehmensgruppe erwirtschaftet mit ihren rund 18.600 Mitarbeitern an den mehr als 50 Standorten in Deutschland einen Umsatz von 549 Mio. EUR (Zahlen für 2017)_. Weitere Informationen finden Sie unter koetter.de._ Kontakt: KÖTTER GmbH & Co. KG Verwaltungsdienstleistungen Carsten Gronwald, Pressesprecher, Tel.: (0201) 2788-126, Carsten.Gronwald@koetter.de Ende der Pressemitteilung Zusatzmaterial zur Meldung: Bild: http://newsfeed2.eqs.com/koettergmbhverwaltung/687117.html [1] Bildunterschrift: Friedrich P. Kötter setzt seit 1994 gemeinsam mit seiner Schwester Martina in dritter Generation die Tradition des Familienunternehmens fort, das zu den Top 10 der Facility-Services-Anbieter in Deutschland gehört. Foto (c) KÖTTER S Emittent/Herausgeber: KÖTTER GmbH & Co. KG Verwaltungsdienstleistungen Schlagwort(e): Dienstleistungen 2018-05-17 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 687117 2018-05-17 1: http://public-cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=18034c173f996f6bc134eb949035ae5c&application_id=687117&site_id=vwd&application_name=news

May 17, 2018 05:41 ET (09:41 GMT)