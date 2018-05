Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Hörsching (pta023/17.05.2018/11:55) - . Wir geben bekannt, dass an die Aktionäre unserer Gesellschaft gemäß Beschluss der 18. ordentlichen Hauptversammlung vom 16. Mai 2018 für das Geschäftsjahr 2017 eine Dividende von EUR 0,45 je Stückaktie, gegebenenfalls abzüglich gesetzlicher Kapitalertragssteuer, ausbezahlt wird.



Die Auszahlung der Dividende erfolgt ab 24. Mai 2018 durch Gutschrift bei den depotführenden Kreditinstituten.



Ex-Dividendentag an der Wiener Börse ist der 22. Mai 2018. Der Dividenden-Nachweisstichtag ist der 23. Mai 2018.



Zahlstelle: Raiffeisen Centrobank AG, A-1015 Wien, Tegetthoffstraße 1, Österreich.



Hörsching, im Mai 2018 Der Vorstand POLYTEC Holding AG FN 197646 g; LEI 529900OVSOBJNXZACW81 ISIN AT0000A00XX9



(Ende)



Aussender: POLYTEC HOLDING AG Adresse: Polytec-Straße 1, 4063 Hörsching Land: Österreich Ansprechpartner: Mag. Paul Rettenbacher Tel.: +43 7221 701 292 E-Mail: paul.rettenbacher@polytec-group.com Website: www.polytec-group.com



ISIN(s): AT0000A00XX9 (Aktie) Börsen: Amtlicher Handel in Wien



Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1526550900940



© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresMay 17, 2018 05:55 ET (09:55 GMT)