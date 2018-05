FCR Immobilien AG erhält erstmals Emittenten- und Anleiherating DGAP-Ad-hoc: FCR Immobilien AG / Schlagwort(e): Rating FCR Immobilien AG erhält erstmals Emittenten- und Anleiherating 17.05.2018 / 12:29 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR FCR Immobilien AG erhält erstmals Emittenten- und Anleiherating München, 17.05.2018: Die FCR Immobilien AG hat zum ersten Mal ein Unternehmens- und Anleiherating erhalten. Die Gesellschaft wurde dabei von der Ratingagentur Scope mit einem Emittentenrating B+ eingestuft. Die Anleihen der Gesellschaft erhielten die Ratingstufe BB-. Der Rating-Ausblick ist stabil. Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung: Erläuterungsteil: Das geografisch breit diversifizierte Immobilienportfolio sowie die moderate Verschuldung des Unternehmens mit einem Loan-to Value (LTV) von rd. 50 Prozent wurden bei der Einschätzung der FCR Immobilien AG positiv berücksichtigt. Ferner weisen die Immobilienstandorte laut Ratingeinschätzung eine robuste Mieternachfrage auf, die zu stabilen Cashflows führen. Weiterhin werden von Scope die bestehenden Beziehungen der FCR Immobilien AG zu großen Lebensmitteleinzelhändlern in Deutschland herausgestellt, die operationelle Risiken im Zusammenhang mit Objektankäufen unter anderem reduzieren. Details zum Rating sind auf der Internetseite der FCR Immobilien AG unter www.fcr-immobilien.de verfügbar. Über die FCR Immobilien AG Die dynamisch wachsende FCR Immobilien AG ist ein auf Einkaufs- und Fachmarktzentren in Deutschland spezialisierter Investor. Im Fokus stehen Objekte an aussichtsreichen Sekundärstandorten, die durch ihre Lage überdurchschnittliche Renditepotenziale bieten. Neben einem günstigen Einkauf beruht der Erfolg der FCR Immobilien AG auf wertschaffendem Asset Management und der erfolgreichen Veräußerung optimierter Bestandsobjekte. Derzeit besteht das Portfolio der FCR Immobilien AG aus über 40 Objekten mit einer vermietbaren Fläche von rund 140.000 m². Zu den Mietern gehören bekannte Marken wie EDEKA, Netto, ROSSMANN, OBI, REWE und ALDI. Website: fcr-immobilien.de Twitter: @FCR_Immobilien Facebook: facebook.com/fcrimmobilien Pressekontakt edicto GmbH Dr. Sönke Knop / Patrick Wang Telefon +49 69 9055 05 51 E-Mail: FCR-Immobilien@edicto.de Unternehmenskontakt Ulf Wallisch Senior Director Investments & Corporate Communications FCR Immobilien AG Bavariaring 24 D-80336 München www.fcr-immobilien.de Telefon +49 89 413 2496 11 Fax +49 89 413 2496 99 E-Mail: u.wallisch@fcr-immobilien.de Vorstand: Falk Raudies Aufsichtsratsvorsitzender: Prof. Dr. Franz-Joseph Busse HRB 210430 | Amtsgericht München 17.05.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: FCR Immobilien AG Bavariaring 24 80336 München Deutschland Telefon: +49 89 413 2496 00 Fax: +49 89 413 2496 99 E-Mail: info@fcr-immobilien.de Internet: www.fcr-immobilien.de ISIN: DE000A2BPUC4, DE000A2G9G64 WKN: A2BPUC, A2G9G6 Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 687119 17.05.2018 CET/CEST

