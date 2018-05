Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Einstufung für Thyssenkrupp nach Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 23 Euro belassen. Analyst Rochus Brauneiser senkte seine operativen Gewinnschätzungen (bereinigtes Ebit) in einer am Donnerstag vorliegenden Studie um bis zu 8 Prozent. Angesichts gestiegener Branchenbewertung bleibe der faire Wert allerdings in etwa gleich. Das Kurspotenzial hält der Experte vor dem Strategieupdate im Sommer für begrenzt./ag/la Datum der Analyse: 17.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0060 2018-05-17/12:34

ISIN: DE0007500001