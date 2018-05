Die Schweizer Großbank UBS hat RTL nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 67,7 Euro belassen. Das operative Ergebnis (Ebita) und auch der Nettogewinn nach Steuern seien im ersten Quartal hinter den Konsensschätzungen zurückgeblieben, schrieb Analyst Richard Eary in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Positiv für den Fernsehkonzern sei aber die Erholung der Geschäfte in den Niederlanden und das wie erwartet ausgefallene organische Wachstum der Produktionstochter Fremantle./ck/ag Datum der Analyse: 17.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0067 2018-05-17/12:40

ISIN: LU0061462528