Die US-Bank JPMorgan hat Lloyds auf "Overweight" mit einem Kursziel von 85 Pence belassen. Er habe nach dem Ende des Rechtsstreits der Konkurrentin Royal Bank of Scotland in den USA nun seine Schätzungen für diese britische Bank angehoben, sehe aber nach wie vor in den Aktien von Barclays und Lloyds mehr Wert, schrieb Analyst Raul Sinha in einer am Donnerstag vorliegenden Studie zu britischen Bankaktien./ck/ag Datum der Analyse: 17.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: GB0008706128